Le news di oggi: Sufjan Stevens, This Is The Kit, Glass Animals, Supergrass, Woodkid

Tra tutte le pubblicazioni di Sufjan Stevens si rischia di perdersi un po’, ma questa volta sembra essere quella buona per il successore del bellissimo ‘Carrie & Lowell‘ (2015): così è infatti definito da una nota della sua stessa etichetta, la Asthmatic Kitty, ‘The Ascention‘, ottavo album in studio per il cantautore di Detroit. Uscirà il 25 settembre con una tracklist di 15 tracce, tra cui il singolo ‘America‘, che verrà svelato al mondo intero venerdì prossimo 3 luglio.

Nuovo LP in vista pure per Kate Stables in arte This Is The Kit: ‘Off Off On‘ arriverà il 23 ottobre via Rough Trade Records. Si tratta del quinto LP in carriera per la cantautrice inglese, che ne ha affidato la produzione a Josh Kaufman, recentemente salito agli onori della cronaca per essere uno dei componenti dei Muzz. Della scaletta farà parte anche il primo singolo estratto, un brano intitolato ‘This Is What You Did‘.



Si avvicina anche la pubblicazione di ‘Dreamland‘, il nuovo album dei Glass Animals, originariamente previsto per luglio ma definitivamente posticipato al 7 agosto. La band capitanata da Dave Bayley ne ha diffuso oggi un nuovo estratto, una canzone denominata ‘Heat Waves‘, il cui video è un’amara metafora dell’attuale situazione di stallo di chi lavora con la musica dal vivo: un musicista (lo stesso Bayley) gira tutto solo con il suo equipaggiamento in una Londra deserta, ed entra in una venue vuota.



Proprio a proposito di musica live, si recupereranno nel 2021 anche i concerti che i Supergrass dovevano tenere in Italia: Gaz Coombes e soci saranno martedì 13 luglio del prossimo anno a Roma (location da definire) e mercoledì 14 al Botanique di Bologna. I biglietti già acquistati resteranno ovviamente validi per la nuova data, per chi non l’avesse ancora fatto sono aperte le prevendite su Dice a 28,75 euro.

Anche nel 2020, nonostante tutto, ci sarà modo di vedere qualche concerto. Woodkid, ad esempio, si esibirà all’Alcatraz di Milano mercoledì 25 novembre (biglietti in prevendita a 32 euro più diritti e commissioni). Ancora prima, sabato 25 luglio, Vanessa Peters si esibirà a Verona nell’area esterna dell’hotel Corte Ongaro (l’ingresso costa 10 euro, deve essere effettuata la prenotazione all’indirizzo [email protected]). La cantautrice folk americana ha un’altra data in calendario: il 10 luglio al Blackstar di Ferrara. Raddoppia la presenza nel nostro paese anche di Low Roar, che oltre a venerdì 7 agosto a Sexto ‘Nplugged sarà anche mercoledì 5 al Teatro Romano di Fiesole (FI).