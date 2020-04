Le news di oggi: The 1975, Malena Zavala, Einstürzende Neubauten, July Talk, Ben Miller Band

Bisognerà attendere il 22 maggio, dunque ancora un mese e mezzo, per ascoltare ‘Notes On A Conditional Form‘, il nuovo album dei 1975 che inizialmente sembrava essere la seconda parte del precedente ‘A Brief Inquiry Into Online Relationships‘ (doveva inzialmente uscire il 24 ottobre 2019), ma che a questo punto lo seguirà di un anno e mezzo. Delle 22 tracce che ne comporranno la scaletta ne sono però già state rivelate sei, le già note ‘The 1975‘, ‘People‘, ‘Frail State Of Mind‘, ‘Me & You Together Song‘ e ‘The Birthday Party‘, e l’ultimissima (diffusa oggi) ‘Jesus Christ 2005 God Bless America‘, un folk acustico che vanta la particolarità di essere un duetto con Phoebe Bridgers.



Molto meno manca al sophomore di Malena Zavala, che si intitolerà ‘La Yararà‘ e uscirà tra un paio di settimane, il 17 aprile. A sentire i brani già resi di pubblico dominio, si dividerà tra un dream-folk in inglese analogo allo splendido esordio ‘Aliso‘ del 2018 e un world-pop in spagnolo molto affine alle origini argentine della musicista londinese. ‘Memories Gone‘, condiviso oggi, fa parte del primo gruppo di canzoni.



Ci sono voluti ben 12 anni per avere un nuovo album degli Einstürzende Neubauten: si chiamerà ‘Alles In Allem‘ e verrà pubblicato il prossimo 15 maggio. Ci saranno dunque anche le nuove composizioni della seminale band tedesca nei tre concerti in Italia programmati per settembre, lunedì 14 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, martedì 15 all’Alcatraz di Milano e mercoledì 16 all’Auditorium Manzoni di Bologna. Sicuramente verrà suonato il nuovo singolo, diffuso oggi, che si chiama ‘Ten Grand Goldie‘.



Il 10 giugno è invece la data di uscita di ‘Pray For It‘, terzo LP in carriera per i Judy Talk, collettivo alt-rock di Vancouver guidata (come spesso accade per le band canadesi) da un doppio frontman. Uno di essi, la vocalist Leah Fay, ha scritto e cantato la quasi title-track ‘Pay For It‘, brano che parla di una violenza subita qualche tempo fa dai compagni di band in un fast food. A esso è associato un video in bianco e nero diretto da Norah Sadava.



Saranno tre le date italiane della Ben Miller Band. Il mix di folk, blues, bluegrass e country del quartetto del Missouri verrà suonato giovedì 19 novembre al Blah Blah di Torino, venerdì 20 all’1 e 35 Circa di Cantù (CO) e sabato 21 al Circolo Blackstar di Ferrara.