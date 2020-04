Le news di oggi: The Streets, Jonsi, Gerry Cinnamon, Pure X, Bob Nanna

Il ritorno in grande stile di Mike Skinner in quanto The Streets avverrà con un mixtape, che si intitolerà simpaticamente ‘None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive‘ e uscirà per Island il prossimo 10 luglio. Ogni brano in scaletta conterrà un featuring, tra cui il più importante è certamente quello di Kevin Parker aka Tame Impala (gli Idles e Oscar sono nella lista degli altri collaboratori del rapper di Birmingham), che presta la voce in un brano denominato ‘Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better‘.



Pare mancare molto poco al primo inedito solista di Jonsi degli ultimi 10 anni. Un singolo intitolato ‘Exhale‘ verrà reso di pubblico dominio tra 10 giorni, il 23 aprile. Il musicista islandese lo ha anticipato con un teaser di poco meno di 20 secondi rivelando anche che il co-produttore del brano è A.G. Cook, musicista indietronico nonché fondatore dell’etichetta PC Music. Non è chiaro se il pezzo possa preludere a quello che sarebbe il secondo album in autonomia del frontman dei Sigur Ros.



Tra le uscite di venerdì prossimo ci sarà anche il sophomore di Gerry Cinnamon: si chiamerà ‘Bonny‘ e conterrà anche ‘Head In The Clouds‘, la sesta anticipazione di una scaletta di 13 tracce. Il cantautore di Glasgow ha voluto confermare, nonostante il lockdown, la pubblicazione di un album che potrebbe fargli fare il salto di qualità anche a livello commerciale: “Non mi sono mai interessato ai numeri, non comincerò certo a farlo ora“.



Sarà disponibile in digitale dal 1° maggio il nuovo album (omonimo) dei Pure X, quarto in carriera e loro primo degli ultimi sei anni. La band noise-rock texana lo definisce “una guida che vi conforterà attraverso questo lungo crepuscolo“, rivelando al contempo due delle dodici tracce in scaletta: ‘Middle America‘ e ‘Fantasy‘.





Per Bob Nanna, frontman dei Braid, è tempo dell’esordio solista: ‘Celebration States’ uscirà il 10 luglio via New Granada. Il disco è stato registrato interamente il 7 settembre 2019, il giorno del suo primo anniversario di matrimonio, e documenta “gli alti e bassi di una storia lunga un anno“. In scaletta ci sono anche i due singoli già resi noti nei mesi scorsi: ‘Do You Want To Buy A Guitar?‘ e ‘Mr. Albatross‘.