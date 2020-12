Le news di oggi: Thom Yorke, Death Cab For Cutie, Goat Girl, Jordana, Tigers Jaw

Lo ha annunciato oggi Phonica Record, negozio di dischi di Londra specializzato in musica elettronica, con la foto che vedete qui sopra: Thom Yorke, Burial e Four Tet hanno realizzato un altro 12″ in vinile contenente due brani inediti, ‘Her Revolution‘ e ‘His Rope‘. Verrà, a quanto pare, pubblicato dalla XL Recordings, l’etichetta che fa uscire i lavori dei Radiohead e dello stesso Yorke in versione solista. Analogo annuncio anche da un altro retailer londinese, Sounds Of The Universe, che aggiunge il dettaglio di una pubblicazione ufficiale prevista per marzo. Il celebre portale Discogs.com parla, dal canto suo, di “copie promozionali” distribuite solamente in tre store della capitale britannica: i due citati più Honest Jons. Nel frattempo, qualcuno ha già postato i due brani in anteprima su YouTube.





Nuova uscita anche per i Death Cab For Cutie: si tratta di un disco intitolato ‘The Georgia E.P.‘ che contiene cinque cover di artisti proveniente da uno degli stati decisivi nelle recenti elezioni presidenziali americane. Ben Gibbard e soci hanno rifatto canzoni di R.E.M., TLC, Neutral Milk Hotel, Cat Power e Vic Chesnutt, e le venderanno venerdì prossimo 4 dicembre su Bandcamp per sole 24 ore al prezzo minimo di 7 dollari. Il ricavato andrà all’associazione Fair Fight, che si propone di allargare il più possibile il numero dei votanti alle elezioni e chiede una riforma delle presidenziali USA.

È noto da qualche settimana che ‘On All Fours‘, il nuovo album delle Goat Girl, uscirà il prossimo 29 gennaio per Rough Trade Records. La band londinese ne ha diffuso oggi il secondo singolo, intitolato ‘The Crack‘, un brano che si pone come metafora apocalittica sul cambiamento climatico, a cui è associato un video diretto da Molly Ann Pendlebury.



Bisognerà attendere invece il 5 marzo per ascoltare ‘I Won’t Care How You Remember Me‘, il nuovo LP dei Tiger Jaw. La band di Scranton (Pennsylvania) lo ha già anticipato con due estratti: ‘Cat’s Cradle‘ e il recente ‘Lemon Mouth‘, entrambi indie-rock molto melodici.



Giungerà questo venerdì in digitale (e il 22 gennaio in formato fisico) ‘Something To Say To You‘, sophomore molto atteso della talentuosa Jordana. Ultimo estratto in ordine di tempo è arrivato ieri, si chiama ‘Reason‘ e, come sottolinea Stereogum, seguita nel revival anni ’90 molto caro alla giovane cantautrice americana.