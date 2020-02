Le news di oggi: Thurston Moore, Rufus Wainwright, Sleaford Mods, Gorillaz, Orlando Weeks

Sarà in Italia a giugno Thurston Moore: l’ex chitarrista dei Sonic Youth si esibirà in versione solista venerdi 5 giugno all’Anfiteatro Romano di Terni, e con la band (di cui dovrebbe fare parte anche l’ex batterista della Gioventù Sonica Steve Shelley) sabato 6 all’Off Tune Festival di Prato. I biglietti, al netto di diritti e commissioni di prevendita, costano rispettivamente 20 e 22 euro.

Manca dal 2012 un disco ‘di canzoni’ di Rufus Wainwright. Ne arriverà però uno nuovo il prossimo 24 aprile, quando via BMG uscirà ‘Unfollow The Rules‘, “il suo album piu accessibile di sempre“, sostiene la press-release. “Vorrei fare come Cohen, Sinatra e Paul Simon, che hanno realizzato grandi dischi anche in età matura“, aggiunge personalmente il cantautore canadese. Ad anticipare l’LP un brano intitolato ‘Damsel In Distress‘, il cui video animato è diretto da Josh Shaffner. Segue di qualche settimana l’altro singolo ‘Trouble In Paradise‘.



Chi non avesse mai approfondito troppo gli Sleaford Mods, si potrà rifare dal 15 maggio prossimo, quando per Rough Trade uscirà ‘All That Glue‘, raccolta di successi, B-side e rarità del duo rap-punk inglese. A introdurre il disco, la registrazione live di ‘Tweet Tweet Tweet‘, originariamente in ‘Divide And Exit‘ del 2014.



Continua la serie di canzoni dei Gorillaz denominata ‘Song Machine‘, caratterizzata da importanti collaborazioni esterne per ciascuna di esse, che vengono pubblicate solo online collegate a un video (ovviamente) animato. La seconda traccia è stata registrata insieme alla musicista maliana Fatoumata Diawara e si intitola ‘Désolé‘; segue l’episodio in collaborazione con Slaves e Slowthai dal titolo ‘Momentary Bliss‘.





I fan dei Maccabees possono da oggi rianimarsi: niente più canzoni della loro band preferita, sciolta da tempo, ma il primo singolo dell’ex frontman Orlando Weeks, che farà parte del suo album solista previsto più avanti nel 2020. Il pezzo si intitola ‘Safe In Sound‘ ed è stato scritto quando Orlando ha saputo dell’arrivo di un figlio.