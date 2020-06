Le news di oggi: Travis, Sun Kil Moon, Bent Arcana, King Krule, Bay Fest, Primavera

Avrà l’indicativo titolo di ‘10 Songs‘ il nuovo album dei Travis. Uscirà il 9 ottobre per BMG, ma è già pre-ordinabile da oggi sul sito della band scozzese. Prodotto dal frontman Fran Healy insieme a Robin Bayton (Coldplay, Florence + The Machine), è stato registrato ai RAK Studios di Londra a cavallo tra il 2019 e il 2020. Al disco hanno collaborato anche Jason Lytle dei Grandaddy, Greg Leisz (abitudinario sodale di Beck e Springsteen) e Susanna Hoffs delle Bangles. Tra le 10 canzoni in scaletta c’è anche il primo estratto, un brano chiamato ‘Ghost‘, il cui video è opera dei disegni animati dello stesso Fran insieme al figlio Clay.



Mark Kozelek è sempre molto attivo, e con il suo moniker storico, Sun Kil Moon, farà presto uscire l’ennesimo nuovo album. ‘Welcome To Sparks, Nevada‘ dovrebbe arrivare il prossimo autunno, ma è già stato anticipato da un singolo intitolato ‘The Johnny Cash Trail‘, brano in cui Kozelek finalmente canta, ma lo fa per 11 minuti. Lo si può ascoltare su Brooklyn Vegan.

Sono un autentico super-gruppo i Bent Arcana, oltre che il nuovo side-project di John Dwyer degli Oh Sees. Con lui, il chitarrista dei TV On The Radio Kyp Malone (che però nella nuova band dovrebbe suonare i sintetizzatori) e un sacco di musicisti: il batterista Ryan Sawyer, il bassista Peter Kerlin, il sassofonista Brad Caulkins, il tastierista Tom Dolas, il chitarrista Marcos Rodriguez, la violinista Laena ‘Geronimo’ Myers-Ionita, il sassofonista tenore Joce Soubiran e il percussionista Andres Renteria. Tutti insieme faranno uscire il loro album di debutto omonimo il prossimo 21 agosto per l’etichetta di proprietà di Dwyer, la Castle Face Records. Primo singolo è un brano denominato ‘The Gate‘, uno strumentale “tra prog, kraut e fusion” non certo facilissimo da ascoltare.

Sarà recuperato lunedì 7 giugno 2021 il concerto che King Krule avrebbe dovuto tenere mercoledì prossimo al Fabrique di Milano. Come di consueto in questi casi, i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. Per chi fosse interessato e ancora non li avesse, costano 28 euro più diritti e commissioni di prevendita, già attiva su Ticketmaster e Ticketone.

I Bad Religion hanno confermato la loro presenza al Bay Fest di Bellaria Igea Marina (RN), anch’esso rinviato al 2021 (tra giovedì 12 e sabato 14 agosto). Anche per la storica manifestazione punk-rock romagnola i biglietti già acquistati potranno essere utilizzati l’anno prossimo.

Si porta parecchio avanti il Primavera Sound di Barcellona, al quale manca esattamente un anno (2-6 giugno 2021), ma che ha pressoché annunciato la totalità della line-up. Oggi vi si sono aggiunti altri 37 nuovi artisti, tra cui spiccano Massive Attack, Mavis Staples, Sparks, Porridge Radio, Beabadoobee, Georgia, Squid, Jeff Mills e Squarepusher, come si evince dal poster incorporato qui sotto. Gli abbonamenti sono in vendita da oggi su Dice al prezzo di 165 euro più commissioni.