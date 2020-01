Le news di oggi: Waxahatchee, Stephen Malkmus, Porches, Micah P. Hinson

Uscirà il 27 marzo per Merge Records il nuovo album di Waxahatchee. Intitolato ‘Saint Cloud‘, segna un marcato cambio di passo per la cantautrice americana, che riflette la personale decisione di smettere di bere alcolici. Anche musicalmente il suono si fa più sobrio, e le consuete distorsioni di chitarra vengono sostituite da arrangiamenti più acustici e minimali, come nel primo singolo ‘Fire‘, canzone che, a detta della stessa Alison Crutchfield, è stata ideata durante un viaggio in auto lungo il Mississippi.



Dopo i sintetizzatori utilizzati nel precedente ‘Groove Denied‘, anche per Stephen Malkmus è tempo di passare al folk. E’ difatti piuttosto eloquente il titolo del suo nuovo album solista, ‘Traditional Techniques‘, che verrà pubblicato il 6 marzo da Matador Records. La stessa nota stampa dell’etichetta descrive il disco come “influenzato da mezzo secolo di folk-rock“. Primo esempio è un brano chiamato ‘Xian Man‘.



Sempre a marzo, il 13, uscirà anche il nuovo album di Porches. Intitolato ‘Ricky Music‘, è stato prodotto da Jacob Portrait e vede al suo interno le collaborazioni di Mitski, Zsela e Dev Hynes aka Blood Orange. Registrato nell’appartamento newyorkese del musicista, oltre che in diverse città americane ed europee, testimonia le diverse sensazioni di “bellezza, confusione, rabbia, gioia e tristezza” vissute nel lungo periodo di lavorazione, tra l’inverno del 2017 e la primavera del 2019. Primo estratto è un brano intitolato ‘Do U Wanna‘.

Micah P. Hinson suonerà tra tre giorni alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Sabato 25 gennaio alle 19 è infatti in programma uno speciale live in compagnia di Alessandro ‘Asso’ Stefana, musicista con cui il folksinger americano sta collaborando anche per il suo nuovo disco. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.