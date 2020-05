Le news di oggi: Weezer, Jehnny Beth, I Like Trains, Cass McCombs, Gum Country

Come era prevedibile, anche i Weezer hanno deciso di rinviare l’uscita del loro nuovo album. ‘Van Weezer‘ non arriverà dunque più il 15 maggio, ma uscirà più avanti, in data ancora da definire. Nonostante ciò, la band losangelina ne ha condiviso un nuovo estratto, un brano intitolato ‘Hero‘, che segue di diversi mesi ‘The End Of the Game‘. Non c’era del resto molta fretta, nel 2019 i dischi pubblicati da Rivers Cuomo e soci erano stati ben due, entrambi denominati solo ‘Weezer‘: uno di cover con la copertina azzurra e un altro di inediti con la copertina nera.



Anche Jehnny Beth ha deciso da tempo di posticipare l’uscita del proprio album d’esordio solista. ‘To Love Is To Live‘, album decisamente ambizioso vista la co-produzione di gente come Flood e Atticus Ross, verrà pubblicato il 12 giugno anziché l’8 maggio, e conterrà anche ‘Heroine‘, quarto estratto dalla scaletta del disco dopo ‘I’m The Man‘, ‘Flower‘ e ‘Innocence‘.



Ci sono voluti “la Brexit, Trump, Cambridge Analytica e l’occulta influenza russa” a spingere gli I Like Trains a realizzare un nuovo album, che mancava da ben otto anni. ‘Kompromat‘ uscirà il 21 agosto per Crash Records, anticipato dal singolo ‘The Truth‘, un brano sulla manipolazione della realtà attraverso le fake news. Il relativo video vede protagonista, manco a dirlo, Donald Trump.



Inedito a sorpresa da Cass McCombs, che oggi ha divulgato ‘The Wine Of Lebanon‘, brano che dovrebbe essere un’uscita a sé stante dal momento che il cantautore californiano ha pubblicato un album, ‘Tip Of The Sphere‘, lo scorso anno. Jacquire King, collaboratore dei Kings Of Leon, lo ha aiutato alla produzione, molto densa grazie alla simultanea presenza di chitarre, tastiere e archi.



Sembra promettere bene ‘Somewhere‘, album d’esordio dei Gum Country, duo composto dal chitarrista dei Courtneys Courtney Garvin e dal poli-strumentista Connor Mayer. Uscirà il 19 giugno per Burger Records, anticipato da un nuovo singolo intitolato ‘Tennis (I Feel Ok)‘, brano che, secondo Stereogum, ricorda gli Yuck.