Le ultime tre date in Italia dei Porridge Radio

Il tour di ‘scioglimento’ dei Porridge Radio passerà anche dall’Italia. L’ultima occasione di vederli suonare live la si avrà a giugno, quando Dana Margolin e compagni saranno nel nostro paese per tre concerti.

La band di Brighton suonerà giovedì 12 giugno alla Santeria di Milano (biglietti in prevendita su Dice a 25 euro), venerdì 13 al Cortile del Castello Estense di Ferrara (15 euro su Ticketone), e domenica 15 al Monk di Roma (20,01 euro su Xceed).

Formatosi nel Sussex nel 2015, il quartetto inglese ha sinora pubblicato quattro album, di cui il più recente è ‘Clouds In The Sky They Will Always Be There For Me’ del 2023. Proprio oggi esce l’EP ‘conclusivo’ della loro discografia, intitolato ‘The Machine Starts To Sing’.