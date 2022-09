Le uscite della settimana: Built To Spill, Afghan Whigs, Preoccupations, Oliver Sim…

I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Built To Spill: ‘When The Wind Forgets Your Name’

indie-rock



2. Preoccupations: ‘Arrangements’

post-punk



3. Afghan Whigs: ‘How Do You Burn’

alt-rock



4. Oliver Sim: ‘Hideous Bastard’

alt-pop



5. Jockstrap: ‘I Love You Jennifer B’

experimental-pop



6. Totally Enormous Extinct Dinosaurs: ‘When The Lights Go’

electro-pop



7. Crippled Black Phoenix: ‘Banefyre’

alt-rock



8. Santigold: ‘Spirituals’

alt-pop



9. Marlon Williams: ‘My Boy’

soft-pop



10. Air Waves: ‘The Dance’

indie-pop



Questa settimana potete ascoltare anche: Holy Fawn, The Amazons, Julian Lennon, Gabe Gurnsey, Miya Folick (EP), Flogging Molly, KT Tunstall.