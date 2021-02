Le uscite della settimana: Django Django, Claud, Clap Your Hands Say Yeah, Death By Unga Bunga…

I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Django Django: ‘Glowing In The Dark’

art-pop



2. Clap Your Hands Say Yeah: ‘New Fragilty’

indie-pop/rock



3. Claud: ‘Super Monster’

bedroom-pop



4. Death By Unga Bunga: ‘Heavy Male Insecurity’

garage-rock



5. Fritz: ‘Pastel’

noise-pop



6. Mush: ‘Lines Redacted’

art-rock



7. Aerial East: ‘Try Harder’

chamber-pop



8. Rat Columns: ‘Pacific Kiss’

power-pop



9. Steady Holiday: ‘Take The Corners Gently’

indie-pop



10. James Walsh: ‘Small Illusions’

folk-rock



Questa settimana potete ascoltare anche: God Is An Astronaut, Virginia Wing, Run River North, Teenage Wrist, The Pretty Reckless, Pale Waves, Hotels On Mars, Luca Brasi, Mod Sun, Florida Georgia Line, Møme, The Obsessives (EP), Between Friends (EP), Christian Leave (EP), Roosvelt (EP).