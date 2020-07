Le uscite della settimana: Fontaines D.C., Psychedelic Furs, Land Of Talk, Daniel Blumberg…

I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Fontaines D.C.: ‘A Hero’s Death’

post-punk



2. Daniel Blumberg: ‘On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On&On…’

experimental-rock



3. Land Of Talk: ‘Indistinct Conversations’

indie-folk



4. Creeper: ‘Sex, Death & the Infinite Void’

glam-rock



5. Psychedelic Furs: ‘Made Of Rain’

new wave



6. !!!: ‘Certified Heavy Kats’

punk-funk



7. Ganser: ‘Just Loook At That Sky’

alt-rock



8. Hockey Dad: ‘Brain Candy’

garage-surf



9. Madeline Kenney: ‘Sucker’s Lunch’

indie-pop/rock



10. Jordana: ‘Something To Say’ EP

bedroom-pop



Questa settimana potete ascoltare anche: Wye Oak (EP), Alex Izenberg, Alanis Morissette, Alain Johannes, Le Ren, How To Be Dead, Dizzy, Wicca Phase Springs Eternal, Colorama.