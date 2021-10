Le uscite della settimana: Hayden Thorpe, Johnny Marr, Frank Carter, Coldplay…

I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Hayden Thorpe: ‘Moondust For My Diamond’

art-pop



2. Julia Shapiro: ‘Zorked’

alt-rock



3. Le Ren: ‘Leftovers’

indie-folk



4. Vanishing Twin: ‘Ookii Gekkou’

baroque-pop



5. Dean Wareham: ‘I Have Nothing To Say To The Mayor Of LA’

psych-folk



6. Johnny Marr: ‘Fever Dream Pt. 1’ EP

brit-pop



7. Joy Crookes: ‘Skin’

neo-soul



8. The Courettes: ‘Back In Mono’

garage-pop



9. Frank Carter & The Rattlesnakes: ‘Sticky’

punk-rock



10. Coldplay: ‘Music Of The Spheres’

pop-rock



Questa settimana potete ascoltare anche: Cœur De Pirate, Ian Miles, Finneas, A.A. Williams (EP), Field Music (EP), Driver Era, John Carpenter (OST), Santana.