Le uscite della settimana: Johnny Marr, Superchunk, Sasami, King Hannah…

I 10 album che ci sembrano più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. King Hannah: ‘I’m Sorry, I Was Just Being Me’

alt-rock



2. Sasami: ‘Squeeze’

alt-rock



3. Johnny Marr: ‘Fever Dream Parts 1-4’

brit-pop



4. Superchunk: ‘Wild Loneliness’

indie-rock



5. Buzzard Buzzard Buzzard: ‘Backhand Deals’

glam-rock



6. Gang Of Youths: ‘Angel In Realtime’

indie-rock



7. Dashboard Confessional: ‘All The Truth That I Can Tell’

emo-folk



8. Lady Bird: ‘We’

art-punk



9. Caroline: ‘Caroline’

post-folk



10. String Machine: ‘Hallelujah Hell Yeah’

art-folk



Questa settimana potete ascoltare anche: Tears For Fears, Sevdaliza (EP), Bambara (EP), Holodrum, Baasia Bulat, Birdy (EP), Fatherson (EP), Early Eyes, Caroline Loveglow, Wildlife Freeway, Black Sea Dahu, Deserta, Goss, Mom Jeans, Adult, Casrson McHone, Delvis, Emily Wells, Tangerine Dream, Scorpions.