Le uscite della settimana: Perfume Genius, Magnetic Fields, Moses Sumney, Thao …

I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Perfume Genius: ‘Set My Heart On Fire Immediately’

art-pop



2. The Magnetic Fields: ‘Quickies’

indie-pop/rock



3. Moses Sumney: ‘Græ’ pt. 2

experimental-soul



4. Thao & The Get Down Stay Down: ‘Temple’

alt-pop/rock



5. The Dears: ‘Lovers Rock’

art-rock



6. Hanni El Khatib: ‘Flight’

experimental-rock



7. Nick Hakim: ‘Will This Make Me Good’

alt-R&B



8. Sparks: ‘A Steady Drip, Drip, Drip’

baroque-pop



9. Einstürzende Neubauten: ‘Alles In Allem’

avant-rock



10. Jason Isbell And The 400 Unit

folk-rock



Questa settimana potete ascoltare anche: Jess Williamson, Partisan, Porcelain Raft, Rose City Band, Maita, Jerry Paper, Orpine, I’m Glad It’s You, Bloods, Retirement Party, Public Practice, Chemtrails, Spirit Fest, Sleaford Mods (compilation).