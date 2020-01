Le uscite della settimana: Pinegrove, Algiers, Bombay Bicycle Club …

Gli album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli.

1. Pinegrove: ‘Marigold’

indie-rock



2. Algiers: ‘There Is No Year’

alt-rock



3. Bombay Bicycle Club: ‘Everything Else Has Gone Wrong’

indie-rock



4. Of Montreal: ‘Ur Fun’

psych-pop



5. And You Will Know Us By The Trail Of Dead: ‘X: The Godless Void And Other Stories’

alt-rock



6. Holy Fuck: ‘Deleter’

electronic-rock



7. Alice Boman: ‘Dream On’

dream-folk



8. Bill Fay: ‘Countless Branches’

prog-folk



9. Keeley Foryth: ‘Debris’

avant-pop



10. Mura Masa: ‘R.Y.C.’

dance-pop