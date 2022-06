Le uscite della settimana: Soccer Mommy, Regina Spektor, Zola Jesus, Porcupine Tree…

I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Soccer Mommy: ‘Sometimes, Forever’

indie-pop/rock



2. Regina Spektor: ‘Home, Before And After’

anti-folk



3. Zola Jesus: ‘Arkhon’

baroque-pop



4. Brian Jonestown Massacre: ‘Fire Doesn’t Grow On Trees’

psych-rock



5. Martin Courtney: ‘Magic Sign’

indie-pop/rock



6. Damien Jurado: ‘Reggae Film Star’

indie-folk



7. Porcupine Tree: ‘Closure/Continuation’

prog-rock



8. Alexisonfire: ‘Otherness’

post-hardcore



9. Coheed And Cambria: ‘Vaxis – Act II: A Window of the Waking Mind’

prog-punk



10. Muna: ‘Muna’

pop



Questa settimana potete ascoltare anche: Jack Johnson, Empress Of, Tim Heidecker, Young Guv, Day Wave, Automatic.