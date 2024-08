Lemon Twigs a Bologna a dicembre

Proprio la scorsa domenica è capitato a chi vi scrive di vedere suonare dal vivo i Lemon Twigs. Un concerto molto divertente e ben suonato, in cui i fratelli D’Addario hanno palesato un’insospettabile loquacità.

Anche per questo potrebbe essere gradevole osservarli e ascoltarli nella loro unica data italiana della stagione invernale, mercoledì 11 dicembre all’Estragon di Bologna. I biglietti, di cui ancora non è dato sapere il costo, saranno in prevendita da domani (30/8) sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Mailticket.

Iniziata la carriera nel 2014, Brian e Michael hanno sinora realizzato cinque album. L’ultimo, ‘A Dream Is All We Know’, è uscito lo scorso maggio.