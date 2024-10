L’esordio di Heartworms esce a febbraio 2025

Una delle più recenti scoperte di Dan Carey si fa chiamare Heartworms, ha 26 anni, e di nome fa Jojo Orme. Il 7 febbraio 2025 pubblicherà il suo album di debutto, ‘Glutton For Punishment‘, ovviamente su Speedy Wunderground e lavorato insieme al celebre produttore e discografico.

Definita “agit-pop“, la musica della cantautrice londinese è così descritta dalla nota stampa che la introduce: “Combina le tendenze propulsive e motorik dei baluardi gotici Depeche Mode, con la destrezza lirica di PJ Harvey e i ritmi sbilenchi degli LCD Soundsystem in un potente assalto sonoro che è interamente Heartworms“.

Un esempio è ‘Warplane‘, estratto da una scaletta di nove tracce (di cui fa parte anche un altro brano già noto, ‘Jacked‘): “Il testo parla di un combattimento aereo a cui i civili assistono mentre prende forma. La mia immaginazione è sempre fuori controllo, e il mio amore per gli Spitfire lo è ancora di più, quindi non ho potuto fare a meno di dedicare questo brano a un pilota di Spitfire, William Gibson Gordon, che è stato ucciso in azione da un ME109 a soli 20 anni. La canzone finisce come immagino il suono del suo Spitfire in caduta, come un angelo che perde le sue straordinarie ali“, afferma Jojo. Peraltro, la storia militare è da sempre una sua passione, tanto da diventare volontaria al Royal Air Force Museum di Hendon.

Più in generale, ‘Glutton For Punishment‘ parla di sé e del rapporto controverso con la sua famiglia di origine. Continua la musicista inglese: “Sono stata punita per tutta la vita; mi hanno fatto sentire come se non vi appartenessi, punita per non rientrare in un’immagine perfetta di come dovrebbe essere una donna in crescita. Quando ti viene detto qualcosa abbastanza volte, inizi a crederci. Spesso mi ritrovo intrappolata in un ciclo malsano di desiderio di dura disciplina, avida della familiarità che porta ma terrorizzata dalle conseguenze. Ma questo album non riflette solo le mie esperienze; ​​riflette quelle delle persone nella mia vita e le storie di altri che penso debbano essere ascoltate.”