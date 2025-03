‘Let All That We Imagine Be The Light’ è il disco nuovo dei Garbage

L’ottavo album della carriera dei Garbage è ufficiale: si intitola ‘Let All That We Imagine Be The Light’ e uscirà il 30 maggio prossimo per BMG.

Prodotto da Billy Bush, collaboratore di lunga data della band, è stato registrato tra i Red Razor Sounds di Los Angeles, lo studio di proprietà del batterista (e celebre produttore a sua volta) Butch Vig (denominato non a caso Grunge Is Dead), e la camera da letto della frontwoman Shirley Manson.

È la stessa vocalist scozzese a descrivere il contenuto tematico dell’opera: “Con questo nuovo disco, tuttavia, ho sentito la necessità di raggiungere un altro tipo di energia. Un’energia più costruttiva (…) Alla ricerca della vita, alla ricerca dell’amore, alla ricerca di tutte le cose buone del mondo che in questo momento sembrano così rare”. “Abbiamo usato molti synth analogici e molto sound design nell’album, perché sembravano adattarsi alle vibrazioni distopiche che stiamo vivendo”, aggiunge Vig.

Dieci i brani in scaletta, di cui non ne è ancora stato anticipato alcuno, se non qualche secondo sui social media del quartetto. Nella tracklist non figura peraltro nessuna canzone contenuta nei due EP recentemente pubblicati, ‘Witness To Your Love’ del 2023 e ‘Lie To Me’ del 2024.