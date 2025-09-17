L’ottavo album dei Kula Shaker si chiama ‘Wormslayer’

Si chiamerà ‘Wormslayer‘ il nuovo album dei Kula Shaker, l’ottavo della loro lunga carriera, che verrà pubblicato il 30 gennaio 2026 dall’etichetta di proprietà della band. È il secondo del secolo corrente, dopo ‘Natural Magick‘ del 2024, a ripresentarne la formazione originaria, ovvero quella composta da Crispian Mills (voce, chitarra), Alonza Bevan (basso), Paul Winterhart (batteria) e Jay Darlington (organo).

“Abbiamo sempre amato quei dischi psichedelici che avevano grandi canzoni, una grande produzione, una grande narrazione e ti portavano in un viaggio. Ci immergiamo sempre in quel tipo di esperienza, perché siamo quel tipo di band“, afferma il leader Mills all’NME, fornendo le coordinate delle undici tracce che andranno a formare la scaletta del disco.

Tra di esse vi sono i tre singoli condivisi sinora: nell’ordine ‘Change Of The Light Brigade‘, ‘Broke As Folk‘ e ‘Good Money‘, quest’ultimo reso di pubblico dominio proprio oggi.





