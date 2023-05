Lovejoy: ‘Wake Up & It’s Over’ EP (Anvil Cat/AWAL, 2023)

Genere: indie-rock | Uscita: 12 maggio 2023

Gioventù e internet sono due delle ragioni del successo dei Lovejoy, quartetto di Brighton che le webzine di settore non si calcolano molto, ma che hanno numeri incredibili per un gruppo che ha pubblicato appena un paio di altri EP (‘Are You Alright?‘ e ‘Pebble Brain‘, entrambi nel 2021) prima di questo ‘Wake Up & It’s Over‘, finito addirittura quinto posto della UK Album Chart, sebbene di canzoni ne contenga solo sei. Altre cifre da menzionare sono gli oltre due milioni e 600 mila ascoltatori mensili su Spotify, e il milione 300 mila iscritti sul canale YouTube. Merito soprattutto del frontman William Gold (conosciuto online come Wilbur Soot), che tra Twitch e lo stesso YouTube si era già creato una solida fanbase da streamer della bellezza di 4 milioni e 700 mila follower.

È dunque, il successo dei Lovejoy, tutto merito del web? Snì, perché le canzoni di questa loro terza pubblicazione non sono male. Debbono molto all’indie-rock britannico degli ultimi 15 anni, soprattutto agli Arctic Monkeys e ai Wombats della prima ora, ma si guadagnano la pagnotta con energia, strutture non così scontate e una buona attitudine nel realizzare ritornelli appiccicosi. Come quelli dell’opener ‘Portrait Of A Blank Slate‘ e sopratutto di ‘Consequences‘, che con i suoi tira e molla si rivela il migliore brano del lotto, senza dimenticcare la spedita ‘Warsaw‘. ‘Wake Up & It’s Over‘ è uno di quei dischi apparentemente innocui e sicuramente inutili ai fini delle Top 10 di fine anno, che però si finisce ad ascoltare più del previsto. Un album è in programma dopo “ancora un altro progetto“, quindi probabilmente nel 2024, ma se con un EP i Lovejoy sono già quinti in classifica, che fretta dovrebbero avere?

VOTO: 🙂