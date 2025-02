Magnetic Fields, 69 canzoni in due giorni a Roma

Nel 1999, i Magnetic Fields realizzarono quello che tutt’oggi è riconosciuto come uno dei capolavori della musica alternative americana di quel fortunato decennio, ‘69 Love Songs’.

Oltre 25 anni dopo, il collettivo capitanato da Stephen Merritt lo sta riproponendo per intero in giro per il mondo. Come appare ovvio, una sola serata può non bastare per suonare 69 canzoni, e dunque anche nella tappa italiana del tour cotanti brani verranno suddivisi su due giorni di calendario: venerdì 26 e sabato 27 settembre, sempre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I biglietti, di cui ancora non siamo a conoscenza dei costi, saranno disponibili dalle 10 di dopodomani (7/2) sul circuito Ticketone.