Malena Zavala, nuovo album e concerto a Milano

Sono arrivati quasi in contemporanea gli annunci che riguardano il futuro prossimo di Malena Zavala. La musicista anglo/argentina ha in programma un nuovo album, che la poterà poi in tour in Europa e Regno Unito.

Quello che sarà il terzo LP della sua carriera (dopo ‘Aliso’ del 2018 e ‘La Yarará’ del 2020) si chiamerà ‘If This Life Could Start Again’ e uscirà il prossimo 26 gennaio. È la stessa Malena a presentarlo sulla sua pagina Instagram: “Ho lavorato a questo progetto per quasi tre anni. Ho viaggiato in lungo e in largo e (letteralmente) scalato montagne per dargli vita. Otto canzoni. Otto emozioni. Otto passi attraverso il passo montano. Otto modi per superare una guarigione non lineare.”

Nel disco dovrebbero essere presenti i due recenti singoli della cantautrice, ‘Saw You Coming’ e ‘Melt’. Verranno presumibilmente suonati nell’unica data italiana del suo calendario, domenica 15 marzo all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti sono già in prevendita su Dice a 14,95 euro.

