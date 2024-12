Massive Attack a Milano e Gorizia

Sebbene la loro discografia sia ferma ad ‘Heligoland’ del 2010, i Massive Attack seguitano a performare dal vivo con continuità, anche per dare voce alle tante cause che supportano, dal cambiamento climatico alla questione palestinese.

Robert Del Naja e Grant Marshall saranno nuovamente in Italia a giugno del prossimo anno, per quelli che al momento sono i due concerti programmati dalle nostre parti: mercoledì 18 al Parco della Musica di Segrate (MI), per Unaltrofestival, e martedì 24 alla Casa Rossa Arena di

.

I biglietti per la data milanese saranno in prevendita da venerdì (13/12) sui circuito Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Gli ingressi per quella friulana saranno disponibili su Ticketmaster e Ticketone soltanto.