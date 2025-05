Matt Berninger, Alan Sparhawk e gli Swans tra le uscite di oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Caroline: ‘Caroline 2’

Experimental-rock

caroline 2 by caroline

2. Matt Berninger: ‘Get Sunk’

Art-rock

Get Sunk by Matt Berninger

3. Alan Sparhawk & Trampled By Turtles: ‘Alan Sparhawk With Trampled By Turtles’

Alt-folk

With Trampled by Turtles by Alan Sparhawk

4. Foxwarren: ‘2’

Art-folk

2 by Foxwarren

5. Swans: ‘Birthing’

Experimental-rock

Birthing by SWANS

6. Ty Segall: ‘Possession’

Garage-rock

Possession by Ty Segall

7. Jacob Alon: ‘In Limerence’

Indie-folk



8. Mt. Joy: ‘Hope We Have Fun’

Alt-rock



9. The Minus 5: ‘Oar On, Penelope’

Folk-rock

Oar On, Penelope! by The Minus 5

10. Garbage: ‘Let All That We Imagine Be The Light’

Alt-rock



Questa settimana potete ascoltare anche: Ben Kweller, Sally Shapiro, Yeule, Civic, Shura, The Dead Daisies, Goddess, Illuminati Hotties (EP), Demise Of Love (EP).