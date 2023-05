Matt Maltese: ‘Driving Just To Drive’ (Nettwerk, 2023)

Genere: chamber-pop | Uscita: 28 aprile 2023

L’uscita dalla cameretta di ‘Krystal‘ (2019), Matt Maltese la aveva già portata a termine circa un anno e mezzo fa, con quel ‘Good Morning It’s Now Tomorrow‘ che ne ha sancito la definitiva maturazione. Nonostante sia appena un classe ’97, il musicista londinese ha ormai una carriera robusta e variegata, che oltre a quattro album in meno di cinque anno può vantare anche brani scritti per due soul-star come Celeste e Joy Crookes e una collaborazione con l’idolo d’infanzia Jamie T. ‘Driving Just To Drive‘, però, è un nuovo inedito: se il disco del 2021 era stato il suo primo lavoro registrato in uno studio, in quello in questione è affiancato da un produttore, circostanza mai accaduta all’interno della sua discografia.

Josh Scarbrow, al suo esordio al desk, non modifica di molto il punto di arrivo dell’LP precedente, ovvero un pop colto e stratificato, spesso orchestrale e cinematico, in cui gli spaccati di vita dipinti da Maltese prendono forma e colore. Una complessità che potrebbe sembrare pleonastica per uno che ha giovato della popolarità che TikTok ha dato a ‘As The World Caves In‘, suo pezzo del 2018, che da solo ha totalizzato la metà del mezzo miliardo di streaming accumulati in carriera. L’altro 50%, però, Matt continua a guadagnarselo con onestà e merito, oltre che con la coerenza artistica di chi non si crogiola sugli allori. Ma soprattutto, grazie a un gusto sopraffino per avvolgenti melodie dolce-amare che fanno battere il cuore.

È il caso di diverse delle sue undici nuove composizioni, a cominciare da quella ‘Mother‘ che ne è stata la prima anticipazione. Non da meno sono le più andanti ‘Florence‘ e ‘Mortician‘, la romantica ‘Widows‘, l’epica title-track ‘Driving Just To Drive‘ e la delicata ‘But Leaving Is‘, tutti episodi in cui il Nostro mostra una profondità e una purezza d’animo di ragazzo sensibile, ma anche una capacità autoriale da songwriter scafato. Aspetti che lo rendono un giovane vecchio unico nel suo genere, oltre che una promessa ormai divenuta solida realtà. Ne scriverà tante altre di canzoni Matt, c’è da scommetterci. Sperando di poterne godere come accade per queste.

VOTO: 🙂