Matt Maltese, nuovo album e una data a Milano

La carriera di Matt Maltese continua a consolidarsi sempre più anche grazie a un nuovo album, che sarà il quinto LP di inediti in meno di sette anni di carriera: ‘Hers’ uscirà il prossimo 16 maggio per la sua etichetta personale, la Tonight Matthew.

Composto da undici canzoni, il disco si propone di esplorare una diversa visione della mascolinità: “Il punto non è essere il più figo, ma nel mostrarsi vulnerabile. In questo disco credo di averlo fatto più del solito”, afferma il cantautore anglo-canadese, che anche in questo nuovo capitolo discorre di sentimenti. Aggiunge Matt: “Ho scritto molta musica che nasce da un’infatuazione, ma questo disco è stato composto riflettendo su un amore molto più duraturo: le complicazioni e le strade meravigliose che si percorrono e i dolori più consapevoli che ne derivano. Ho avuto modo di rifletterci sopra e di sgobbare… È un po’ come avere un anno di tempo per scrivere un’email molto importante.”

Sono già tre le anticipazioni rese pubbliche, che seguitano a percorrere la strada che ha portato Maltese dal pop da cameretta a quello da camera: ‘Anytime, Anyplace, Anyhow’, ‘Always Some MF’ e la recentissima (di ieri) ‘Pined For You My Whole Life’.

Saranno tutte suonate nel primo concerto italiano in assoluto per il musicista nato a Reading: giovedì 11 dicembre al Legend di Milano. Già disponibili su Dice i biglietti, che costano 28,75 euro.