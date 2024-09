Maya Hawke il 6 luglio a Milano

Comincerà ai primi di marzo a Seattle e terminerà a fine luglio a Dublino il tour 2025 di Maya Hawke. L’attrice/cantautrice figlia d’arte farà tappa anche nel nostro paese, per un’occasione unica.

Domenica 6 luglio Maya si esibirà infatti al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Come recita la nota dell’agenzia organizzatrice, “i biglietti saranno disponibili per i fan dell’artista dalle 10 di mercoledì 2 ottobre, per i suoi follower su Spotify dalle 10 di giovedì 3 ottobre e per tutti sui circuiti Ticketone e Ticketmaster dalle 10 di venerdì 10 ottobre“. Costeranno 30 euro più diritti e commissioni di prevendita.

La primogenita di Uma Thuman e Ethan Hawke, nella sua carriera di musicista, ha sinora realizzato tre album: ‘Blush‘ del 2020, ‘Moss‘ del 2022 e ‘Chaos Angel‘, uscito lo scorso maggio.