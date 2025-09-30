Melody’s Echo Chamber, nuovo album a dicembre

Uscirà il prossimo 5 dicembre il nuovo album di Melody’s Echo Chamber, il quarto della carriera per la musicista psych-pop francese Melody Prochet. Si chiamerà ‘Unclouded’ e verrà distribuito da Domino Recording Company.

Scritto sulle Alpi, in Alta Provenza, il disco è stato registrato insieme a diversi musicisti svedesi: il co-produttore e co-writer Sven Wunder, Josefin Runsteen agli archi, Daniel Ögen (dei Dina Ögon) alla chitarra, Love Orsan al basso e Reine Fiske (dei Dungen) alla chitarra. Hanno contribuito al risultato finale anche fuori dalla Scandinavia: un brano è scritto ed eseguito insieme al poli-strumentista Leon Michels (degli El Michels Affair) e Jens Jungkurth si è occupato del mixaggio finale.

Dice la stessa Melody del suo nuovo lavoro: “La musica che creo si colloca insolitamente nella zona liminale tra realismo e favola. Ma maggiore esperienza ho della vita, più amo la vita e meno ho bisogno di evadere. Se il mio cuore appartiene ancora all’ora blu, mi sento anche come se avessi raccolto tutti i pezzi di me che erano sparsi ovunque e li avessi incollati con l’oro, come nel kintsugi giapponese.”

Delle dodici tracce in scaletta ne sono state condivise già due: ‘Daisy’ (con il succitato featuring degli El Michels Affair) e la nuovissima ‘In The Stars’.



