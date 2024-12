Michael Gira & Kristof Hahn a Milano e Trieste

Le sperimentazioni degli Swans si possono anche suonare in due soli. E’ quanto si propongono di fare Michael Gira e Kristof Hahn, ad aprile in tour in Europa “per far ascoltare gemme nascoste della celebre carriera” della band newyorkese.

Due gli appuntamenti in Italia: sabato 12 aprile al Teatro Miela di Trieste e domenica 13 al Teatro 89 di Milano. I biglietti per la data friulana sono in prevendita su Vivaticket, il prezzo varia a seconda della postazione, da 17,62 a 22,94 euro. Quelli per il live milanese sono disponibili su Mailticket, costano 36,21 euro.

Sono 16 sinora gli LP pubblicati dagli Swans. Un diciassettesimo arriverà nel 2025: è stato registrato a Berlino, si chiamerà ‘Birthing‘, ed è descritto dallo stesso Gira “l’ultimo album degli Swans con un suono imponente“.