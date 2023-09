Mitski: ‘The Land Is So Inhospitable And So Are We’

Genere: chamber-folk | Label: Dead Oceans | Uscita: 15 settembre 2023

È così facile scrivere una canzone d’amore? Non così tanto come sembrerebbe, almeno secondo Mitski. Bisogna innanzitutto saper provare quel sentimento, ma anche averne vissuto il lato oscuro. Del resto, se l’assunto di partenza è “La terra è inospitale, e lo siamo anche noi”, può risultare estremamente utile sapersi districare in un mondo che non pare essere quello migliore possibile: “Dopo la mia dipartita, vorrei poter lasciare in eredità tutto l’amore che ho dentro di me per farlo risplendere”, è il ragguardevole proposito della cantautrice nippo-americana.

Tanta sensibilità viene variamente declinata in un disco che lei stessa definisce “il più americano” della sua discografia. Le canzoni di ‘The Land Is So Inhospitable And So Are We’ hanno certamente una matrice country-folk prevalentemente acustica (‘I Don’t Like My Mind‘, ‘The Frost‘, ‘I’m Your Man‘), ma vengono frequentemente inspessite dall’intervento di un’orchestra (guidata da Drew Erickson) e da un coro di 17 elementi diretto dalla stessa Mitski. Le registrazioni, avvenute tra Nashville e Los Angeles, sono state supervisionate da Patrick Hyland, produttore abituale dei dischi della musicista newyorkese, la quale ha sempre interagito con una band presente in studio per tutta la durata delle sessioni.

Fuori di dubbio, il suo settimo LP in carriera potrebbe far felice due colleghe come Weyes Blood ed Angel Olsen, vista l’imponenza – a tratti quasi epica – degli arrangiamenti (‘The Deal‘, ‘When Memories Snow‘, ‘Star‘). Una scelta che tra archi e cori fa un po’ smarrire quell’intimità emotiva che lei stessa, nella nota stampa, afferma di voler perseguire, e che rischia di fare apparire questo disco più algido del meno sofisticato ‘Laurel Hell‘ dello scorso anno. Condotto pressoché alla perfezione sia da chi ha scelto di accatastare cotanta strumentazione, sia da parte di chi ha scritto e interpreta – con un timbro vocale fuori dal comune – queste canzoni, ‘The Land Is So Inhospitable And So Are We’ è l’ennesimo album di Mitski formalmente impeccabile. Che sia un pregio o un limite lo può determinare soltanto il gusto di chi lo ascolta.

🙂