MJ Lenderman va da solo, ‘Manning Fireworks’ è il suo nuovo LP

Chitarrista dei Wednesday, batterista per Indigo De Souza, co-writer per Waxahatchee: MJ Lenderman di cose ne fa tante, anche da solista. Il 6 settembre per Anti-, infatti, uscirà il suo quarto LP in autonomia, intitolato ‘Manning Fireworks‘.

Segue l’omonimo debutto del 2019, ‘Ghost of Your Guitar Solo‘ del 2021 e soprattutto l’apprezzato ‘Boat Song‘ del 2022. È stato registrato ai Drop Of Sun Studios di Asheville, North Carolina, insieme al co-produttore Alex Farrar.

In scaletta figurano nove canzoni, tra cui c’è il vecchio singolo ‘Rudolph‘ e il nuovo ‘She’s Leaving You‘, che non è una cover dei Beatles bensì un brano tra grunge e alt-country evidentemente composto da un chitarrista di talento.