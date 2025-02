Model/Actriz, nuovo LP e C2C

Dopo gli elogi per un esordio fulminante come ‘Dogsbody’, i Model/Actriz giungono all’atteso sophomore, che si chiamerà ‘Pirouette’ e che uscirà il 2 maggio per True Panther / Dirty Hit.

L’LP è stato co-prodotto e mixato da Seth Manchester (The Body, Battles, Lingua Ignota, Mdou Moctar) e masterizzato da Matt Colton (Aphex Twin, James Blake), loro collaboratori anche in ‘Dogsbody’. È stato registrato al Machines With Magnets di Pawtucket, Rhode Island, dove hanno recentemente suonato il disco dal vivo per intero.

Undici i brani in scaletta, che secondo una nota “uniscono un’aggressiva anima club-pop a una base strumentale di rock tradizionale, creando un ponte tra cabaret ed elettronica sofisticata. L’album attinge al pantheon delle icone pop come Britney Spears e Mariah Carey, che Cole Haden [il frontman, ndr] venerava come sante da bambino, e racconta il conflitto tra passato e presente nel percorso verso la propria identità”.

Il primo estratto si intitola ‘Cinderella’ (“distilla al suo interno molti degli obiettivi che sarebbero diventati la linfa vitale di ‘Pirouette’”), che farà certamente parte del concerto che la band formatasi a Boston terrà al C2C di Torino tra il 30 ottobre e il 2 novembre prossimi. In line-up ci sono anche A.G. Cook, Blood Orange, Four Tet, John Maus, Saya Gray e Iosonouncane.