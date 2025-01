Mogwai, FKA Twigs e Veils tra le uscite di oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Mogwai: ‘The Bad Fire’

Post-rock

The Bad Fire by Mogwai

2. FKA Twigs: ‘Eusexua’

Glitch-pop



3. The Veils: ‘Asphodels’

Chamber-pop



4. Anna B. Savage: ‘You And I Are Earth’

Operatic-pop

You & i are Earth by Anna B Savage

5. Tunng: ‘Love You All Over Again’

Folktronica

Love You All Over Again by tunng

6. Benjamin Booker: ‘Lower’

Psych-rock



7. Ditz: ‘Never Exhale’

Post-punk

Never Exhale by DITZ

8. Rose City Band: ‘Sol Y Sombra’

Alt-country

Sol Y Sombra by Rose City Band

9. C. Duncan: ‘It’s Only A Love Song’

Indie-pop

It’s Only A Love Song by C Duncan

10. Young Knives: ‘Landfill’

Experimental-rock



Questa settimana potete ascoltare anche: Kathryn Mohr, Motherhood, Bilk, Chris Eckman, Slowly Slowly, David Allred, Matt Berry, Beneath A Steel Sky, Open Head.