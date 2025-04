‘Moisturizer’ è il nuovo album delle Wet Leg

C’è una versione ‘cattiva’ delle Wet Leg nella copertina del loro atteso sophomore, ‘Moisturizer’, che uscirà l’11 luglio prossimo per Domino Records.

La nota che lo introduce parla subito di un disco scritto come una band di cinque elementi, e dunque non solo Rhian Teasdale ed Hester Chambers, ma anche Ellis Durand (basso), Henry Holmes (batteria) e Joshua Mobaraki (chitarra, synth), grazie anche a un affiatamento cementato nei numerosi live tenuti in giro per il mondo dopo il successo dell’esordio omonimo del 2022.

“Se il successo rappresenta un bivio per qualsiasi nuova band – ‘diventare pop’ o continuare a seguire la propria musa – le Wet Leg hanno scelto con decisione la seconda strada”, cerca di rassicurare la press-release, che aggiunge come Dan Carey sia stato confermato alla produzione, e come ‘Catch These Fists’ sia un singolo dance-punk con il solito riff coinvolgente.

In totale le nuove tracce sono dodici, e verranno in parte suonate nelle due esibizioni italiane previste poco dopo la pubblicazione dell’LP: martedì 15 luglio all’I-Days Festival di Milano (ma bisognerà sorbirsi Olivia Rodrigo) oppure da headliner mercoledì 16 a Cesena, all’interno della rassegna Acieloaperto.