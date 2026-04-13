Morrissey, altri due concerti in estate

Dopo il sold out di marzo a Milano, Morrissey farà capolino nel nostro paese anche in estate, e nemmeno troppo distante dal capoluogo lombardo.

L’ex frontman degli Smiths si esibirà domenica 19 luglio al Lake Sound Park presso il Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO) e martedì 21 ad Astimusica in piazza Alfieri ad Asti. I biglietti, di cui non sono ancora stati comunicati i costi, saranno in prevendita generale da venerdì prossimo (17/4) sul circuito Ticketone.

Ultima fatica discografica dell’artista inglese è stata ‘Make-Up Is A Lie’, pubblicato lo scorso 6 marzo da Sire Records.

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