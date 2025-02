Morrissey in Italia per 5 date

Sarà un ritorno in grande stile, quello di Morrissey nel nostro paese. L’ex frontman degli Smiths, la prossima estate, si esibirà su cinque diversi palchi.

Gli appuntamenti sono: mercoledì 23 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), sabato 26 al Lucca Summer Festival in piazza Napoleone, lunedì 28 all’Auditorium Parco della Musica di Roma, giovedì 31 a Villa Bellini a Catania e domenica 3 agosto al Forum Boario di Ostuni (BR) per il Locus Festival. I biglietti saranno in prevendita generale dalle ore 12 di venerdì 21 febbraio sul circuito Ticketone.

Autore sinora di tredici LP solisti (oltre ai quattro con gli Smiths), Morrissey pare avere al momento ben due dischi pronti ancora non pubblicati: ‘Without Music The World Dies‘, registrato in Francia, a St.Remy en Provence, nel 2023, e ‘Bonfire Of Teenagers‘, inciso tra il 2020 e il 2021 a Los Angeles con Andrew Watt, e bloccato da un contenzioso con la Capitol Records. Chissà se uno dei due vedrà la luce prima di questi cinque show.