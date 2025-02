Murder Capital, Sam Fender e l’ultimo EP dei Porridge Radio tra i dischi usciti oggi

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. The Murder Capital: ‘Blindness’

Post-punk



2. Sam Fender: ‘People Watching’

Heartland-rock



3. Youth Lagoon: ‘Rarely Do I Dream’

Dream-pop

4. Saya Grey: ‘Saya’

Sophisti-folk

5. Sunny War: ‘Armageddon In A Summer Dress’

Folk-punk

6. Califone: ‘The Villager’s Companion’

Experimental-rock

7. Martin Luke Brown: ‘Man Oh Man!’

Indie-pop

8. Basia Bulat: ‘Basia’s Palace’

Soft-folk

9. Porridge Radio: ‘The Machine Starts To Sing’ EP

Alt-rock

