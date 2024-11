Murder Capital, terzo album e data a Milano

La copertina che vedete qui sopra (o a fianco) è quella del terzo album dei Murder Capital, che da oggi è ufficiale e che si intitola ‘Blindness’. Uscirà il 21 febbraio 2025 per la loro etichetta, la Human Seasons Records.

Il frontman James McGovern descrive così quello che sarà il terzo LP in carriera della band di Dublino: “Davanti a noi, nel nostro campo visivo immediato, ci sono le cose che possiamo toccare, l’amore che possiamo sentire. Poi c’è tutto il resto. La cecità [Blindness] è la convinzione distorta. Il dietro di noi. L’isolato. L’amore a distanza. La fede negata. Il patriottismo deviato. Il volto sbiadito degli istanti nella vista posteriore. La cecità mette tutto a fuoco.”

Le anticipazioni sono già due, parte di una scaletta di undici tracce: la già nota ‘Can’t Pretend To Know’, diffusa a fine settembre, e la nuovissima ‘Words Lost Meaning’, che sembra più un pezzo grunge che post-punk, e che quindi potrebbe lasciar intendere un cambio stilistico per il quintetto irlandese. Una maggior immediatezza è dichiaratamente responsabilità del produttore, lo stesso John Congleton che ha lavorato al precedente ‘Gigi’s Recovery’. Secondo la nota stampa, “i brani sono stati composti rapidamente, in sessioni che hanno dato priorità all’urgenza, all’energia e alla freschezza”. Aggiunge ancora McGovern“John ci ha chiesto di non fare demo o stratificare i brani, ma di registrare tutto al telefono. In questo modo, quando siamo arrivati in studio, nessuna canzone era soffocata da ciò che doveva essere, si trattava di ciò che la canzone poteva diventare.”

Pezzi che sarà interessante vedere eseguiti dal vivo: l’occasione sarà lunedì 5 maggio del prossimo anno all’Alcatraz di Milano, unico appuntamento (almeno per ora) nel nostro paese. I biglietti, che costeranno 30 euro tondi, saranno in prevendita da venerdì prossimo (22/11) su Dice.