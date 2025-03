Nada Surf, due date a settembre

Saranno due i concerti che i Nada Surf terranno nel nostro paese poco prima dell’autunno: Matthew Caws e soci si esibiranno mercoledì 17 settembre al Legend di Milano e giovedì 18 alla Hacienda di Roma.

I biglietti per la data milanese sono già in prevendita su Dice a 34,50 euro; quelli per lo show nella capitale si possono acquistare da Xceed a 32,80 euro.

La band newyorkese, attiva dal 1992, ha sinora pubblicato dieci album. Il primo è il mitico ‘High/Low’ del 1996, l’ultimo il recente ‘Moon Mirror’, uscito lo scorso settembre, disco che dà peraltro il titolo anche al tour in questione.