Natalie Bergman, nuovo album e due live in Italia

Parte del duo Wild Belle ma anche musicista in autonomia, Natalie Bergman ha sinora pubblicato da solista soltanto l’esordio ‘Mercy’, che però presto (il 18 luglio prossimo) sarà seguito da ‘My Home Is Not in This World’.

Sara la Third Man Records di Jack White a pubblicare il sophomore della cantautrice di Chicago, che è prodotto dal fratello e compagno di band Elliott e che sarà composto da dodici tracce in cui è incluso il singolo ‘Gunslinger’.

Questa e le altre canzoni di Natalie verranno suonate nelle due date italiane in programma venerdì 3 ottobre al Covo di Bologna e sabato 4 allo Spazio 211 di Torino. I biglietti saranno in prevendita da domani su Dice, rispettivamente a 19 e 17,50 euro.

My Home Is Not In This World by Natalie Bergman