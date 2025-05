Nation Of Languge a Milano a novembre

Tre album tra il 2020 e il 2023, e presto arriverà il quarto. Non si conosce ancora il titolo, ma la nota che presenta la prossima data unica italiana dei Nation Of Language lascia intendere che ‘Strange Disciple’ (2023) avrà un successore.

Sarà possibile ascoltare dal vivo le nuove canzoni domenica 23 novembre ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti per il concerto di Ian Richard Devaney e soci saranno disponibili in vendita generale su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket da venerdì (16/5). Non siamo ancora a conoscenza del costo.

Attivo dal 2016, il trio newyorkese ha sinora pubblicato tre LP: ‘Introduction, Presence’ (2020), ‘A Way Forward’ (2021) e, per l’appunto, ‘Strange Disciple’ (2023).