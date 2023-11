National in concerto a Milano e Roma

Due album nel 2023, e due concerti italiani nel 2024: i National vanno avanti a piè pari, tornando nel nostro paese nel mese di giugno dell’anno prossimo per un doppio appuntamento.

Matt Berninger e compagni si esibiranno domenica 2 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) e lunedì 3 nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I biglietti, di cui non è stato anticipato il prezzo, saranno in prevendita dalle 10 di giovedì 16 novembre sul circuito Ticketone.

Come si accennava in apertura, quest’anno il quintetto di Cincinnati ricollocatosi a New York ha pubblicato due LP: ‘First Two Pages Of Frankenstein’, uscito a fine aprile, e ‘Laugh Track’, diffuso a settembre.