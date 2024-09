National, un album dal vivo registrato a Roma

Se siete di Roma, questo Natale potrete regalare ai vostri cari un album dei National registrato a Roma. In realtà anche se non lo siete, giacché ‘Rome’ verrà pubblicato da 4AD il 13 dicembre in tutto il mondo.

La nota stampa precisa che il disco, un doppio LP, sarà composto da “21 tracce registrato dal vivo (senza sovraincisioni) il 3 giugno 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone della capitale italiana”. È stato mixato dal fido collaboratore Peter Katis.

LP avrà anche una versione sovranista destinata ai membri del fan club Cherry Tree. Ovvero, “un esclusivo triplo LP tricolore con cinque canzoni aggiuntive per completare il set di 26 canzoni su vinile colorato in omaggio alla bandiera italiana”.

Ad anticipare il tutto, Matt Berninger e compagni hanno diffuso oggi un EP con quattro delle tracce che compongono l’opera: ‘I Need My Girl’, ‘Lemonworld’, ‘The Geese of Beverly Road’ e ‘Lit Up’.