Nel 2024 il nuovo album dei Cast

Tra le seconde leve di quel fenomeno di musica e costume che fu il Brit-pop, appena dietro i grandissimi nomi, vi erano anche band come i Cast, che seguitano comunque a fare musica a oltre trent’anni dalla loro formazione. A “inizio 2024” uscirà infatti un loro nuovo LP, che si chiamerà ‘Love Is The Call’ e che nel weekend appena trascorso è stato anticipato dalla title-track.

La press-release, ripresa da NME, definisce il disco “un cocktail di psichedelia inebriante, suonato con un’energica potenza pop”, aggiungendo che quello che sarà il settimo album in carriera per la band di Liverpool “apparirà come l’anello mancante tra il periodo trascorso con i La’s [del frontman John Power, ndr] e la prima volta dei Cast con l’album di debutto ‘All Change’“.

“‘Love is the Call” è il brano che dà il titolo al nuovo album dei Cast. È una canzone pop psichedelica, piena di ritmi incalzanti e di melodie e armonie svettanti. È una chiamata alle armi cosmica“, aggiunge lo stesso Power.