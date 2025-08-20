Nel 2026 tornano i Cribs con ‘Selling A Vibe’

A 5 anni di distanza da ‘Night Network’, i Cribs hanno pronto il seguito di nuovi inediti. Il 9 gennaio 2026 via PIAS uscirà infatti il nono album della loro lunga carriera, che si chiamerà ‘Selling A Vibe’.

Il disco è prodotto da Patrick Wimberly dei Chairlift, circostanza che ha come principale conseguenza un cambio di prospettiva nel trio inglese: “I Cribs hanno sperimentato nuove tecniche di produzione pop, concedendosi più libertà che mai e aprendo il loro suono a direzioni inaspettate”, afferma una nota. Aggiunge il bassista Gary Jarman: “Avevamo bisogno del perfetto equilibrio tra qualcuno che lavorasse nel paradigma moderno ma che capisse chi eravamo, la nostra storia e cosa rappresentavamo. Non è una cosa facile da trovare.”

Un’ulteriore apertura, questa volta a livello più personale, è avvenuta nei testi, come spiega ancora Gary: “So che può sembrare eccessivamente romantico o idealistico, ma in definitiva l’unica cosa che conta, alla fine, è: abbiamo creato un legame con le persone? Non vogliamo che questo venga visto come un disco indie o punk o qualsiasi altra cosa – tutte quelle cose che prima sembravano importanti per noi – la nostra unica speranza è che le persone apprezzino e si immedesimino con le canzoni e i testi per quello che sono”.

Un primo esemplare del rinnovamento stilistico ed empatico dei Cribs è il singolo ‘Summer Seizures’, che farà parte di una scaletta di dodici tracce.

