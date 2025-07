Neko Case, disco nuovo a fine settembre

Uscirà il prossimo 26 settembre per Anti- il nuovo album di Neko Case. Per la musicista si tratta dell’ottavo LP solista in carriera, ma è anche il primo ad essere interamente prodotto da lei.

Registrato tra Portland, Denver e il Vermont, ‘Neon Grey Midnight Green’ è definito al tempo stesso “il suo disco più imponente e più intimo”. È ispirato e dedicato “ai musicisti, produttori e attivisti scomparsi negli ultimi anni, tutti artisti che Neko ha avuto la fortuna di chiamare non solo influenze ma anche amici intimi”.

Per la componente (anche) dei New Pornographers, è molto importante aver potuto guidare il processo di registrazione in prima persona: “Ci sono così pochi produttori che sono donne, non binarie o trans. La gente non pensa a noi come a un’opzione. Sono orgogliosa di dire che ho prodotto questo disco. È la mia visione. È il mio potere di veto. È il mio gusto”, afferma Case in una nota. A coadiuvarla per parte delle incisioni è intervenuto Tucker Martine, mentre le parti orchestrali sono opera della PlainsSong Chamber Orchestra.

Delle dodici tracce in scaletta, la prima a essere diffusa si intitola ‘Wreck’.