Nick Cave e Gorillaz a La Prima Estate

Appena finita l’estate, i preparativi per la prossima sono già a buon punto. Ottimo se consideriamo la rassegna ‘La Prima Estate’, che anche nel 2026 occuperà il parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU) per tre giorni.

Ieri sono stati confermati gli headliner delle tre giornate della manifestazione: venerdì 26 giugno saliranno sul palco Nick Cave And The Bad Seeds, e sabato 27 i Gorillaz. Altre aggiunte alla line-up saranno annunciate nelle prossime settimane.

Biglietti e abbonamenti saranno disponibili a breve: venerdì prossimo (10/10) partirà la prevendita generale. Non abbiamo ancora accesso al prezzo finale degli ingressi, ma al netto di diritti e commissioni i tre giorni costeranno tra 165 e 285 euro in fase early bird e tra 210 e 330 a prezzo pieno. Il prezzo delle singole giornate sarà invece tra 80 e 120 euro (ai quali andranno aggiunti diritti e commissioni di prevendita).

