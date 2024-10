‘Night Life’ è il nuovo album degli Horrors

Sette anni e mezzo dopo il loro ultimo LP, gli Horrors torneranno con uno nuovo: ‘Night Life’, il sesto della loro storia, uscirà il 21 marzo 2025 per Fiction/Universal.

Il disco certifica anche un cambio di line-up decisamente importante, con i soli Faris Badwan (voce, chitarra) e Rhys Webb (basso) della formazione originaria, e l’ingresso nel gruppo della tastierista Amelia Kidd e del batterista Jordan Cobb, quest’ultimo già nei Telegram.

Le nove canzoni che comporranno la scaletta del nuovo lavoro sono state tutte registrate a Los Angeles con la produzione di Yves Rothman. Il primo estratto è un pezzo denominato ‘The Silence That Remains’, il cui video è diretto da Sarah Piantedosi.

“’The Silence That Remains’ è una passeggiata in città alle tre del mattino, per ripercorrere i nostri passi e mettere a tacere il passato.Il nostro nuovo capitolo sta iniziando e non vediamo l’ora di portarvi con noi. Gli Horrors non finiscono mai”, dichiara con grande convinzione la band in una nota.